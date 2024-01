La Top Model Candice Swanepoel presenta “Dive into a world of wonder”, una nueva colección con Agua Bendita

Agua Bendita anuncia su colaboración con la marca de la Top Model Candice Swanepoel Tropic of C para presentar una colección especial que plasma la visión creativa de sus diseñadoras y co-fundadoras, Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza.

”Dive into a world of wonder” la nueva colección de Tropic of C x Agua Bendita está inspirada en el encanto mágico de la naturaleza y el poder de la feminidad, con diseños únicos y colores vibrantes.