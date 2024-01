“La verdad debe salir a la luz”: Geraldine Fernández reconoció al final que no participó en película de Miyazaki

Geraldine Fernández afirmó haber hecho ilustraciones para 25 mil fotogramas de la ganadora del Globo de Oro de 2024 en la categoría de mejor película animada. Desató una polémica alrededor del tema y en la últimas horas emitió un comunicado oficial en el que se retracta de todo.

Lo primero que hicieron los internautas fue dudar de la cantidad de ilustraciones que la colombiana dijo haber hecho. Luego la gente se dio cuenta de que el nombre de Fernández no figura en los créditos del filme. Estos dos argumentos pusieron a la ilustradora contra las cuerdas.

Fernández dio entrevistas a Blu Radio y Caracol Radio sobre lo sucedido, y finalmente emitió un comunicado oficial.

“Informo a la opinión pública, medios de comunicación, amigos y familiares que nunca existió participación en la ilustración y diseño en la película ‘El niño y la garza’, dirigida por el director Hayao Miyazaki”, aclara en el primer párrafo del comunicado.

La ilustradora barranquillera hace énfasis en su error y pide disculpas por lo que ella misma denomina un mal ejercicio. “Todo lo sucedido fue producto de un mal ejercicio que reconozco y de lo cual estoy arrepentida, considero que mi afición y admiración por la técnica de ilustración y mi profesión como diseñadora, me animaron a comentar en círculos cerrados mi labor como ilustradora de algunas escenas”, continua en el texto difundido a través de la cuenta de X de la periodista Vanessa de la Torre.

Sin embargo, y a pesar de expresar sus disculpas por la polémica que desató alrededor del tema, Geraldine Fernández hizo una fuerte crítica a los medios de comunicación. En uno de los párrafos se lee: “Hoy, después de una reflexión, asesoramiento y acompañamiento exhaustivo, saco fuerzas de mi interior para dirigirme a ustedes, y decir que la verdad debe salir a la luz, que todos merecen conocerla, ella nos libera y edifica sin importar las consecuencia. Esta experiencia afectaría a cualquier persona, no soy ajena a esta situación, máximo cuando los medios de comunicación considerados el cuarto poder no actuaron con la rigurosidad de verificar las fuentes, y aunado al hecho de que esta ola me tomó por sorpresa, no tuve la madurez necesaria de retractarme y tuve que seguir con la versión de haber participado en dicha cinta”.

En redes sociales continúa el debate sobre la responsabilidad de la ilustradora y los medios de comunicación al difundir la noticia.