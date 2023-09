Insólito. Así podría ser calificado el episodio que protagonizó la presentadora y modelo Nanis Ochoa en el programa de televisión ‘Lo sé todo’.

En videos que ya son virales en las redes sociales, se puede ver cómo a Nanis le cambió la cara en vivo y en directo cuando su compañero, el presentador Ariel Osorio, comenzó a mostrar en una pantalla enorme la foto difuminada de una mujer y un hombre besándose.

“¿Qué pasó? ¡Pillados! ¿Quiénes son los famosos que se dieron tremendo beso?” se lee en la pantalla mientras Ariel comienza a preguntarle a su compañera, Nanis, si reconoce el restaurante donde se tomó la foto o si sabe quiénes son las personas que se están besando.

“¿Tú sabes dónde pudo haber sido esto?, tú que sales de pronto más a estos lugares. ¿Dónde pudo haber pasado esta fotografía? ¿Mira las sillas, son blancas?”, se le escucha decir a Ariel. “¿Por qué el silencio tan largo?”, insiste.

Nanis, visiblemente molesta e incómoda, dice que esta semana ha sido “superpesada” para ella y que en ese programa la contrataron para presentar, por lo que le parecía indignante que expusieran de tal manera su intimidad: “Vea, esa foto es mía, obviamente, la voy a reconocer”.

Ariel no puede disimular la risa, por lo que Nanis cada vez se nota más molesta. “La verdad, me siento irrespetada, expuesta... Eso puede pasar en cualquier otro medio, pero se supone que ustedes acá son mis compañeros. Yo vine acá a trabajar y me hacen esto. ¿Por qué no hablaron conmigo antes y me preguntaron si yo quería que me expusieran de esta manera?”.

Después de decir que no le interesa trabajar así, la modelo y presentadora se levantó de su silla y renunció.

Fuerte y reciente pelea con su esposo

Los seguidores de la modelo quedaron atónitos por un en vivo que hizo ella el pasado miércoles 16 de agosto a la medianoche, al parecer, en ese momento ella estaba sosteniendo una fuerte discusión con Juan Pablo Naverrete, su esposo, en su casa y en frente de su pequeña hija.

Las imágenes fueron recuperadas por el programa ‘La Red’, del Canal Caracol, y allí se ve cómo el cantante de música popular le dice: “Acá estoy grabando”. Nanis mantuvo la transmisión en vivo y le insistió varias veces: “Déjame ir”. Lo más dramático es que se escucha a la niña de la pareja, una pequeña de 3 años, angustiada gritando: “¡Mamá!”.

Todo habría sido una estrategia

Hoy en día, aprovechando las redes sociales, se valen de todas las estrategias para hacer lanzamientos exitosos y todo indica que la escena de Nanis y su supuesta infidelidad expuesta en ‘Lo sé todo’ serían un montaje para promocionar una nueva canción de Danny Marín. Hasta el momento de la publicación de esta nota, la actriz y presentadora no se había pronunciado al respecto.

Estuvo en coma

Nanis Ochoa es una reconocida modelo y desde 2018 sostiene una relación con Juan Pablo Navarrete, un artista de música popular. En 2020, Nanis se hizo más famosa porque estuvo en coma tras complicaciones con su embarazo y el país entero se solidarizó con su situación.

Hay que recordar que Nanis estuvo casada con Pipe Calderón, quien también es cantante, pero en su caso, de música urbana.