Las cinco apuestas colombianas de Netflix en este 2024

4. ‘Juanpis González: el presidente de la gente’: se ha presentado un adelanto de ‘Juanpis González: el presidente de la gente’, el nuevo proyecto del humorista Alejandro Riaño, encabezado con su personaje más polémico y a la vez completamente viral.

Estas producciones se suman a las películas beneficiarias de los mecanismos dispuestos en la Ley 1556 estrenadas en 2023; ‘La primera vez’, ‘El grito de las mariposas’, ‘La ley de la selva’, la segunda temporada de ‘Pálpito’, ‘Calle y Poché sin etiquetas’, así como ‘Los iniciados’ y ‘Paraíso blanco (Crazy Charlie)’.

Por el lado del Fondo Fílmico Colombia (FFC) se estrenó ‘Ambush’, ‘Tomorrow before after’, ‘Sound of frem’ y ‘What you wish for’.