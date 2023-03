Las intrigas y escándalos que rodean la coronación de Carlos III

Las estrellas que no quisieron ir

Otro de los escándalos que rodea la coronación de Carlos III es la negativa de varias estrellas de la música inglesa de cantar en el evento.

Según el Daily Mail, al menos tres de ellas declinaron la invitación: Elton John, Harry Styles y las Spice Girls. Más tarde se supo que Adele y Ed Sheeran también se negaron a participar en el concierto.

Para fortuna del monarca, Kylie Minogue, Stevie Wonder y Take That acordaron actuar en la coronación.