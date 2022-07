Layk es la primera red social de dating en el mundo, fue creada en el año 2019. Su objetivo son los solteros del mundo, ya que es un espacio en el que pueden encontrar personas con ideas afines y en la que pueden lograr una conexión significativa, tanto en línea como en la vida real. La plataforma que fue galardonada con el premio App revelación lanzará en julio una versión totalmente construída desde cero con un concepto totalmente diferente.

Esta aplicación busca que sus usuarios no se sientan presionados a encontrar la perfección en el amor, sino todo lo contrario, encontrar un grupo de personas siendo ellos mismos, conociéndose, riéndose, teniendo conversaciones profundas y siendo divertidos. Todo en una atmósfera informal, cómoda y sin presión de compartir historias, sueños y, como consecuencia y no un fin, conocer a alguien especial.

La seguridad es un tema muy importante en Layk, por eso las personas que ingresen a esta plataforma deben hacerlo a través de una invitación por parte de un miembro o pasar por un proceso de aprobación previo, con perfiles verificados y en constante revisión, acompañados por administradores y moderadores que son parte de la comunidad, quienes estarán atentos a cualquier incidente o miembro que no cumpla las normas.

Layk Community está disponible para descarga en Google Play o App Store y estará para finales del año en diversos países como España, Argentina, Chile, Ecuador, México y Centromerica.

Jorge Beltrán Liévano, fundador de Layk Community, afirma que desde su experiencia en el año 2020 más del 45% de los colombianos han utilizado una aplicación de citas, debido en parte al confinamiento.

En sus palabras nos explica por qué Layk es diferente: “Como tú sabes la gente soltera está cansada de salir con gente nada que ver que encuentra en apps de citas, ganándose locos, mentirosos, estafadores etc. Totalmente alejado de cómo funcionan las relaciones en la vida real. En lugar de hacer que la gente viva en las app de citas tradicionales una experiencia solitaria y desnaturalizada alejada totalmente de la realidad, imagina una red social solo para solteros, donde no solo pueden encontrar pareja para conexiones románticas, sino un grupo de personas siendo ellos mismos, conociéndose, haciéndose reír, teniendo conversaciones profundas, siendo divertidos y tontos. Puro, no forzado y orgánico. Exactamente como sería si fueran parte del mismo grupo de amigos que pasan el rato juntos en la vida real. La llamamos Layk Community y es la primera red social para solteros del mundo. La forma más fácil, natural y sin esfuerzo de que una gran relación llegue a tu vida. Porque cuando más cómodo te sientes siendo tu verdadero yo, más posibilidades tienes de atraer a una pareja compatible.”

Esta aplicación genera eventos exclusivos en donde las personas pueden compartir y tener experiencias en espacios offline o digitales. Con el objetivo de que puedan participar en experiencias premium e innovadoras, dentro de un espacio inspirador para conectarse auténticamente con alguien nuevo. Todo desde la misma aplicación.

Dentro de la plataforma también podrán encontrar grupos diseñados de acuerdo a intereses y aficiones, desde wine lovers hasta series addicts. Encontraron que mejor forma de conectar es por gustos, por lo que tienen eventos pensados para cada tipo de comunidad que busca incentivar las conexiones por afinidad y con contenidos exclusivos desarrollados según el tema de cada grupo.

A través de su trayectoria, Layk comprendió que la forma en que las personas se relacionan cambió y también la manera de comunicarse. Únete al cambio de las aplicaciones de dating y descubre la nueva versión de Layk Community: //layk.app.