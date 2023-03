Al cabo de ocho episodios, aún queda un último capítulo de “The Last of Us” que promete ser un final de temporada espectacular. Será este domingo, día que coincidirá con la 95ª gala de los Premios Óscar.

Cada año, se realizan eventos para conmemorar esta fecha, pero no siempre sabemos cómo desearían las mujeres que se conmemorara este día. Foto: Colprensa/VANGUARDIA

Cada año, se realizan eventos para conmemorar esta fecha, pero no siempre sabemos cómo desearían las mujeres que se conmemorara este día. Foto: Colprensa/VANGUARDIA

El final del exitoso videojuego convertido en serie, “The Last of Us” está a punto de llegar, y estará disponible en HBO Max, el próximo domingo 12 de marzo.

“Esos fueron algunos de mis días favoritos en el set. Suena muy masoquista, pero son las escenas que me rompen las que, en cierto modo, más me gustan”, comentó Bella Ramsay del rodaje del capítulo 8, penúltimo capítulo de la temporada, y que estrenó el pasado fin de semana HBO Max. Este episodio, titulado “En nuestras horas más bajas”, ‘Ellie’ tiene que valerse por sí misma ya que ‘Joel’ sigue al borde de la muerte tras la puñalada que recibió hace dos episodios.

Le interesa: Ricardo Arjona dará un concierto más en Miami de su gira “Blanco y Negro”

Así, sale en busca de comida con tan mala suerte de encontrarse a dos hombres llamados David (Scott Shepherd) y James (Troy Baker), que aunque no lo parezca aún, son muy turbios.

Lo cierto es que el último capitulo de la primera temporada de “The Last of Us”, que tendrá una duración de 50 minutos, no solo marca el final del viaje de los queridos personajes, también augura entregar un final desgarrador al igual que su contraparte en videojuego.