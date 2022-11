La Organización Mundial de la salud señala que para 2030 la salud mental estará entre las dos primeras causas de enfermedad en el mundo.

Se les anima a ser duros, y cualquier admisión de que no estás bien es una debilidad. Si bien las mujeres a menudo se caracterizan erróneamente como “emocionales”, no se alienta a los hombres a hablar en absoluto. Tiene sus raíces en la infancia, cuando nos dicen que los niños no lloran.

“Tradicionalmente, los hombres han sido menos propensos a buscar apoyo para problemas de salud mental. Probablemente esto se deba a una serie de razones, incluido el estigma y el estereotipo tradicional de ‘hombre fuerte’ que aún prevalece en nuestra sociedad: la idea de que expresar emociones es un signo de debilidad”, señala el psicólogo Francisco Moreno.