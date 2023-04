Gael García es reconocido por su participación en películas como ‘Amores Perros’ (2000), ‘Y tu mamá también’ (2001) o en el filme español ‘La mala educación’ (2004). El actor, productor y director mexicano, ganador del Globo de Oro por su actuación en la serie ‘Mozart in the Jungle’ es uno de los actores más influyentes, según la revista Time.

Su padre, el director de cine nació en 1950 e inició en 2017 una relación con la modelo y actriz mexicana, unos cuantos años menor que él, Bella De La Vega, concluyendo esta con el deceso de José en 22 de enero de 2021 a la edad de 62 años.

Lo cierto es que esta última, viuda de José Angel García y madrastra de Gael García, Bella de La Vega, posteó en sus redes sociales que vende su ropa interior usada por internet.

Le interesa: Pálpito: la serie más vista en Netflix de habla no inglesa

La madrastra de Gael García de 44 años, comentó que abrió una cuenta de OnlyFans por necesidad económica. Sin embargo comentó que ha tenido mucho éxito en la plataforma complaciendo a sus clientes a los que les vende su lencería, según confesó en una entrevista para el medio TV Notas.

Todo empezó porque me decían que les vendiera una prenda íntima con mi aroma, y yo dije: ‘Ah, pues puede ser un sostén bonito con pedrería”

La modelo mencionó además que, a sus usuarios esta idea no les agradó mucho por lo que optaron por pedirle algo más, “que me dicen: ‘No, no, tanguitas’. Así de plano me lo pidieron, lo analicé y no le vi nada de malo”, dijo la modelo.

Bella recalcó que muchos de sus seguidores son fieles fanáticos de su hijastro Gael García, siendo estos los que ocupan su larga lista de clientela, aseverando que al tener un prenda de ella, estos sienten más cercanía con el actor.