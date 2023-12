Madre soltera se gradúa del colegio y sus hijos la dejan plantada

Lucy Silva es una madre que hizo todo lo que estuvo a su alcance para estar presente en las graduaciones de sus hijos, pero ¿corresponderían ellos con la misma dedicación? En las últimas horas, ha comenzado a circular el lamentable momento en que Silva se graduó del bachillerato, sin embargo, ninguno de sus hijos estuvo presente en el evento.

“Y pensar que estuve en todas las graduaciones de mis hijos, en todas, y hoy que termino la preparatoria, ninguno pudo venir. Todos tuvieron algo más importante que hacer. Así es la...”, expresó la mujer en el clip.

A pesar de expresar sus sentimientos honestamente, algunos usuarios en línea no recibieron con buenas intenciones sus palabras y le contestaron: “Creo que estás malinterpretando mi comentario. Únicamente señalé que no habían asistido por una u otra razón. Pero, si me ves, no estoy triste; estoy contenta porque me siento muy orgullosa de mis logros y de las cosas que he alcanzado”, subrayó.

Entretanto, otros comentaron lo siguiente, defendiendo a la madre: “Wow cuantas personas juzgan a alguien sin conocerla. En fin ánimo ahora vive y disfruta por y para ti. Felicidades por tu logro”, “Diría mi abue ‘Una madre para mil hijos pero no hay hijos para una madre’”, “es la señal de que ya no te necesitan ahora ve por ti sin remordimiento” o “Duele. Lo siento mucho. Pero yo le digo: estoy orgullosa de usted aunque no la conozca”.