No vamos a mentirnos: los entornos escolares son un reto hasta para los propios estudiantes y los maestros. Estos últimos, aunque ya adultos y con más experiencia, no son la excepción: nadie está exento de entrar en crisis cuando una situación parece no tener salida.

Por eso es fundamental que la salud mental de los maestros también sea garantizada: es totalmente relevante para el desarrollo de un buen entorno escolar que reciban la capacitación y las herramientas necesarias para regular sus emociones en momentos de conflicto.