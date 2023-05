Sin embargo, hay quienes dicen que todo comenzó en 1876 en Nueva York, cuando el escritor Julio Verne organizó una mascarada con amigos disfrazados como los personajes de sus libros.

“Desde muy niña me interesó el cosplay. Comencé viendo series como Sailor Moon, Caballeros del Zodiaco y Las Chicas Superpoderosas. Me gustaban muchísimo esos personajes y quería ser como ellas, quería ser una heroína. Cuando crecí, una amiga me invitó a una convención en la ciudad. Allí vi a gente disfrazada con cosplay de los personajes y dije ‘wow’. Quería verme así y representar a uno de mis personajes favoritos. Así que comencé a investigar cómo hacer un traje, cómo vestirme como un personaje y sobre los materiales necesarios”, cuenta Manuela Suárez Alzate, una cosplayer bumanguesa que hará parte del ‘DigitalFest Udes’, una feria tecnológica organizada por la Universidad de Santander y que comienza hoy, donde el cosplay, videojuegos, robótica, comics y drones son protagonistas.

En Bucaramanga, Manuela hace parte de una organización llamada Cosplander: ‘cosplay’ y ‘Santander’, que cuenta con la participación de aproximadamente 250 personas.

“A veces escojo mis personajes favoritos porque me llegan al corazón o porque han hecho algo muy importante en la serie. También he escogido personajes que me crean retos para convertirme en ellos, como armaduras o el uso de telas difíciles de encontrar. Entonces comienzo a diseñar esa tela y a buscar cómo lograr ese efecto. Me gusta colocarme retos y así es como escojo a mis personajes”, dice Mariana.

La cultura del cosplay, que algunos llaman subcultura, tiene un impacto en los jóvenes, para quienes representa un estilo de vida, una forma de expresión y de ser. De vivir.