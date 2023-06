“Desde que soy muy niña les llamo ‘chicos’ a los seres de luz que puedo canalizar porque me parece que deberíamos aprender a construir relaciones más cercanas con la divinidad. Siempre fue una relación como muy personal e intransferible”, cuenta María Cecilia, que ha publicado tres libros, hace retiros de sanación en y fuera de Colombia, y ofrece sesiones individuales y constelaciones familiares.

Fue entonces cuando pidió ayuda y encontró a una profesora de Reiki que le recordó su don para conectarse con otras personas. “Me invitó a uno de sus talleres y allí le tomé las manos a una persona que está a mi derecha y empecé a sentir física y emocionalmente lo que esa persona siente. Empecé a decirle muchas cosas personales que no tendría por qué saber”.

A partir de ahí, se enfrentó a una serie de situaciones difíciles que la llevaron a cuestionarse su identidad y su propósito. “Lejos de encontrarme con lo que siempre había dicho mi hoja de vida, que era ser una mujer empoderada que sabía que quería y para dónde iba, dueña del mundo, me encontré muy perdida, con muchos miedos, con una cantidad inexplicable de complejos, un ego muy grande, una infinita necesidad de ser aceptada y reconocida, de vivir a través del aplauso de los demás”.

Su despertar espiritual se produjo hace nueve años, cuando su vida dio un giro radical. “Estaba en este apogeo y crecimiento profesional, pero llega un jefe nuevo a la organización y me despide. Mi mundo se pone patas arriba porque yo había creado una versión de mí donde yo era valiosa por lo que hacía y por lo que tenía”, relata.

Conectar con los ángeles

“Todos los seres humanos que estamos habitando este planeta tenemos dos ángeles de la guarda personales e intransferibles y tenemos un maestro ascendido. Y todos podemos conectarnos con ellos”. Así lo asegura María C. Palacios, una psicóloga que desde niña tiene la capacidad de ver y escuchar a los seres de luz que la acompañan.

María C. Palacios creció con un hermano mayor que también tenía este don. “Desde muy pequeño le dijo a mis padres que veía lucecitas y hablaba con los muertos, crecí con un canalizador”, cuenta. Ella, en cambio, no se atrevía a compartir su experiencia por miedo al rechazo o al ridículo. “No soy tan especial, solo que yo me atreví a hablar de esto y a compartirlo con el mundo”, dice.