$!María Dueñas vuelve al ruedo con “Sira”

Dejamos atrás ya a la joven costurera, más inocente e incauta, con miedos, un poco más influenciable por lo que hay a su alrededor. Ahora por las desgracias que tiene que sufrir, nos encontramos a una Sira que se ve obligada a crecer y ya no cree todo lo que le cuentan, ya no confía en todo el mundo como antes.

Y hay algo coherente en este retorno: Sira es ya una mujer adulta, a la que el viento mueve, pero a la que no se lleva. Una mujer independiente, aguerrida, a la que se le nota que los años han pasado. Porque la vida es así: somos jóvenes y no sabemos muy bien cómo es que llegamos a donde llegamos, pero las experiencias se van juntando para hacernos un poco más duras, con suerte, aún con un corazón abierto al amor.

Creo que la vida es así, hay muchos tipos de amor, no todos se llevaban de la misma manera ni se desarrollan de la misma forma ni tienen las mismas consecuencias y me parecía que este amor tendría que tener un tIempo y una esencia distinta.

“Creo que el siguiente amor de Sira es muy distinto a los anteriores, al amor de juventud al que se ve casi obligada, porque la vida la lleva a ese amor tóxico, pasional, pero totalmente equivocado. Después ha conocido el amor de Marcus, un amor a tropezones porque no se ven, ella no sabe quién es él, no sabe cuándo va a aparecer, ni cuándo va a desaparecer. Es un amor también un poco problemático, aunque al final lo consolidan, pero no está exento de problemas y ahora me apetecía que el siguiente amor fuese totalmente distinto, un amor que arranca de la amistad, de la compañía, de la complicidad, y que va creciendo poco a poco.

Me planteé distintas opciones: una era empezar la novela ya sin Marcus y decir que algo había pasado, pero después pensé que merecía una despedida grandiosa y por eso decidí que su final llegara con un gravísimo atentado que igualmente marcó una época y que supuso un enorme dolor para mucha gente. Él murió representando a su país, con una con dignidad y con con sentido del deber, y ahí fue como nos tuvimos que despedir de Marcus, pero es que no había otra había forma de mantener toda la primera parte de la novela.

El Tiempo entre Costuras fue un gran éxito: ¿qué significó esto para usted a la hora de escribir Sira?

“Me senté escribir sin volver a leer El tiempo entre costuras y sin volver a ver la serie. Quería que llegaran todos mis recuerdos entonces, pero sin sentirme totalmente deudora de cada paso de este libro y de la producción audiovisual.

Trabajé aislada sin pensar: esto va a ser una serie, no va a ser una serie, cómo lo pongo más fácil, cómo lo pongo menos fácil. Los productores se quejan mucho de mis escenarios, pero dicen que no haga escenarios sofisticados tan lejanos, que luego nos cuesta carísimo. Y yo les digo: ese no es mi problema, es vuestro problema, arregladlo como queráis.

Desde luego, estoy muy agradecida por todo lo que ocurrió con El tiempo entre costuras, pero no niego a que me condicionen la forma de trabajar. Cada novela nueva que arranco lo hago de cero, me olvido de la anterior, no pienso en los lectores, en la crítica, en los medios, en las ventas, en las listas de éxitos, en la traducción, en nada de eso. Estamos la historia y yo nada más. Creo que así es una buena manera de funcionar, por lo menos a mí me va bien con ella”.