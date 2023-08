Con parlante y micrófono en mano, una mujer residente de la costa colombiana, “voleteó” a sus deudores, ya que según ella, se estaban “haciendo los locos” con el pago de unos postres que ella les había dejado.

Con una intimidante pero graciosa introducción anunció que llamaría a las personas que no le han cancelado el dinero que le deben. “Bueno, el día de hoy voy a mencionar a aquellas personas que no me ha querido pagar el postre, porque ya me cansé de ir a cobrarles por las buenas. Entonces voy a empezar. Aquí de primero tengo, como siempre, a Jorge Baldón, o sea son 2 mil pesos, ¿Y no tienes 2 mil pesos para pagarme el postre? O sea, no ¡Cómo es posible eso!”, indicó la mujer.

A partir de allí, empezó con lista en mano a mencionar los nombres correspondientes. Incluso, enfatizó en que una de esas personas tiene tienda y ni así, le ha querido pagar ni una parte del monto.

“Además, de eso aquí sigue la señorita Daniela, que yo sé que ella me está escuchando allá ¡Págueme el postre! Ya me cansé de ir a cobrarle por las buenas deje de ser machucha. También tengo aquí a la vecina, vea tiene la tiendita y me debe 700 pesos. ¿Cómo es posible que no me va a pagar eso?”, continuó la mujer.

El cierre fue el peor, pues dejó a su principal deudora para cerrar su reclamo público. Indicó que siempre la niegan para esconderse de la deuda, “Vea, acá, por último, tengo a la señorita Alba, que yo sé que ella me está escuchando. He ido 32 veces a la casa y de esas 32, 31 veces me han dicho que no está. Cómo es posible que no me van a pagar 2 mil pesos de los postres que me debe. Ya me cansé, me cansé de cobrarles por las buenas”, finalizó la mujer.

El video lleva cierto tiempo publicado en diversas redes sociales y cada vez tiene más auge debido a la incómoda situación que debió vivir la señora, más los deudores ante la situación.