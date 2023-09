Memes de "Desde septiembre se siente que viene diciembre" se viralizan en redes

'Desde septiembre se siente que viene diciembre' es una de las frases más recordadas por los colombianos y que sigue vigente año a año.A medida que avanza el calendario, adquiere una mayor relevancia, especialmente cuando septiembre marca el comienzo de la temporada navideña en la cultura popular.

El origen de esta frase se encuentra en la emisora colombiana 'Olímpica Estéreo', pero gracias al auge de las redes sociales, se ha convertido en un ícono nacional.

Esta popular expresión da la bienvenida a lo que se considera la época más alegre del año en Colombia.

Desde septiembre, los colombianos empiezan a celebrar el amor y la amistad, octubre trae consigo Halloween, y en los meses de noviembre y diciembre, la temporada navideña está en pleno apogeo.

Aunque solo sea septiembre, la mención de que 'viene diciembre' evoca imágenes de luces festivas, regalos y reuniones familiares, elementos tradicionales de la celebración de diciembre.

En las redes sociales, no faltaron los comentarios como "¿No les sorprende lo rápido que ha pasado el 2023?", "Contenido solo disponible en Colombia", "Cuando llegue septiembre, no diré nada, pero habrá señales" y "Ya me imagino armando el árbol en septiembre".