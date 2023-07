Seguidamente, la actriz aseguró que, a pesar de los comentarios negativos en las redes sociales, no le importa en lo absoluto, ya que afirma que su relación con el creador de contenido se encuentra en su mejor momento. “Claramente, las declaraciones, que no eran para mi relación, decían que por la diferencia de edad la mujer terminaba manteniendo al muchacho. Sin embargo, yo les quiero decir una cosa, mi relación ya va para un lado, ya ha dado unos frutos muy interesantes”, agregó Lozano.

Frente a estos comentarios, Alina Lozano se pronunció a través de un video en sus redes sociales. “De tantas cosas que diariamente escriben y dicen a diario, me llamó la atención una declaración de la actriz mexicana Sylvia Pasquel, quien terminó en medio del baile de nuestra relación porque supuestamente opinó de nuestra relación. Sin embargo, en realidad, al ver las declaraciones, uno se da cuenta de que ella está hablando de un tema en general, pero no de mi relación con Jim”.

Asimismo, Alina Lozano mencionó que en caso de que su relación con Jim Velásquez llegara a terminar en algún momento, se quedaría con los mejores recuerdos de todo lo que han vivido juntos y expresó que “eso no te lo quita nadie”. “Si yo terminara esta relación con Jim mañana, el compromiso, el amor y todo lo que hemos vivido, no nos lo quita nadie. Además, yo tengo esa costumbre de llevarme esos buenos momentos, me llevo los mejores recuerdos, eso no te lo quita nadie”, aseguró.

Finalmente, cerró su video hablando sobre los comentarios que ha recibido por sus recientes intervenciones quirúrgicas en el rostro para lucir más joven. “Hay una persona que me escribió que si no me daba cuenta de lo que le estaba haciendo a mi cuerpo, que yo era un símbolo nacional. En ese momento, la verdad me pregunté cuál imagen, porque nadie me puede quitar la persona que soy, la mujer que soy, la artista que soy. Nadie te puede arrebatar nada, el mejor regalo para estos riesgos que se corren en la vida es la gratitud, lo que ya has disfrutado”.