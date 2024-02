$!Miley Cyrus lanzará un nuevo sencillo junto a Pharrell Williams

No tardó en descubrirlos el arquitecto del New Jack Swing, Teddy Riley, y rápidamente colaboraron con destacados artistas de hip-hop y R&B, como la cantante Kelis.

Nacido el 5 de abril de 1973 en la ciudad costera de Virginia Beach, en el este de Estados Unidos, Williams saltó a la fama en la década de 1990 cuando creó junto a su amigo de la infancia Chad Hugo el dúo de productores The Neptunes.

Se ha dicho que “Doctor (Work It Out)” sería el título de la anticipada colaboración, y aunque para muchos no les resulte familiar, los seguidores de la cantante pronto indicaron que se trataba nada más y nada menos que de una canción descartada para su álbum de 2013, ‘Bangerz’.

Músicos consumados, los dos jóvenes productores mezclan influencias sin ideas preconcebidas. “Es R&B cruzado con techno, new wave y hip-hop”, dijo Teddy Riley al diario The New York Times.

Los años 2000 marcaron su puesta en órbita entre los productores más demandados de la industria.

Están detrás de “Hot in Here” de la rapera Nelly, número uno en ventas en Estados Unidos, pero también escriben “I’m a Slave 4 U”, de Britney Spears. Su lista de colaboraciones incluye a Gwen Stefani, Kelis, Jay-Z, Justin Timberlake, Madonna y Snoop Dogg.

En 2001, Williams pasó al otro lado de la consola de grabación al lanzar su primer disco, bajo el nombre N.E.R.D., un grupo de identidad inclasificable formado con Chad Hugo.

Dos años más tarde, el joven de 30 años y rostro juvenil se convirtió en una superestrella por derecho propio con el sencillo “Frontin’”, que interpretó con el también rapero estadounidense Jay-Z.

En los años siguientes multiplicó los proyectos: trabajó con Shakira y Maroon 5, entre otros. Y en 2013, colaboró con el grupo francés Daft Punk y cantó el éxito planetario “Get Lucky”, antes de lanzar, unos meses después, el tema “Happy”, una bomba pop convertida en un clásico.