Al ver que los días pasaban y su herida no sanaba, Grace optó por volver al salón de belleza para instaurar la queja. Allí le dijeron que aquella manicurista ya no trabajaba allí por varias quejas que habían recibido de varios clientes. No obstante, no quisieron responderle por el perjuicio causado.

Grace pensó que su herida iba a cicatrizar con una pomada, pero en vez de mejorar la herida se hacía más y más grande. Por fin fue al médico y de allí la remitieron al dermatólogo, quien le dijo que debía realizarle una biopsia.

¿Cuál fue el resultado?

El dictamen del médico no fue nada positivo: Grace tenía cáncer de piel en etapa 1, pero lo peor de todo es que fue causado por el Virus del Papiloma Humano que contrajo por cuenta de aquella cortada, ya que los implementos que utilizaron para la manicura no habían sido esterilizados previamente.

Aunque la mujer se sometió a tiempo a un tratamiento para tratar el cáncer de piel, ahora debe tomar medicamentos para lidiar con el VPH.