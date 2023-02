Murió la abuelita influencer que divertía con sus ocurrencias

Carmen Alicia, abuelita cucuteña que se robó el corazón de los colombianos debido a sus ocurrencias, falleció este domingo según lo dio a conocer su nieta Mayer.

Carmen Alicia, la abuelita cucuteña que tantas risas le sacó a los colombianos con sus ocurrencias, falleció este domingo, según lo dio a conocer su nieta Mayer, quien la hizo famosa en redes sociales donde contaba con más de 2 millones de seguidores en tik tok y más de 200 mil en Facebook.

«Te voy a extrañar mucho abuelita, gracias por tanto.Te ganaste muchos corazones y así como cada día nos hacías llorar de la risa, hoy nos haces llorar de tristeza, disfrutaste hasta el último momento y tuviste una vida larga, plena y sana. Es muy difícil pensar en que no volveré a escucharte nunca más, se me arruga el corazón, la verdad no me lo esperaba, no sé en que momento paso, fue muy rápido y de haber sabido que sería la última vez que te vería, te hubiese dado un abrazo con más fuerza y te diría lo mucho que te quiero.ADIÓS A MI SÚPER ABUELA», escribió la influencer en sus redes.Aunque se desconocen las causas de la muerte, la noticia ha desatado miles de comentarios de los seguidores quienes manifestaron cuánta falta harán sus cómicos y naturales videos.