“No me quiero bañar, báñate tú”: tierna discusión entre abuelitos se vuelve viral en redes sociales

Una vez más TikTok vuelve a desbordarse de ternura. Aunque ya es muy normal ver la gran cantidad de vídeos sobre abuelitos, haciendo cosas divertidas, adorables u ocurrentes en su vida diaria.

En esta ocasión los elogios se los llevó una pareja de casados que logró conmover a todos los internautas.

En la cuenta de @donrubenson se publicó hace unas horas el clip de una tierna discusión entre los esposos. El detonante; uno de ellos no se quería bañar.

Según la grabación, la pelea se genera porque el señor de la tercera edad decide no bañarse por el clima tan frío, pero su esposa, quién no estuvo de acuerdo, intenta convencerlo de tomar la ducha.

La abuelita, en medio de su petición, le pide a su nieto que la ayude a bañarlo. Sin embargo, el abuelito muy decidido se niega a que esto pase. Cuando el joven le pregunta el porqué de su decisión, este le responde: Pues yo tengo frío", mientras la abuelita le responde "Pero el agua está calentita", a pesar de su propuesta, no logra cambiar su opinión. "Pues no me importa, güera, tu báñate y déjame así", concluye el adulto.

El vídeo, que fue registrado por el nieto, hace parte de una serie momentos de muestran la vida de don Rubén, el protagonista de la cuenta de TikTok @donrubenson.

De inmediato, los usuarios empezaron a hacer llegar sus opiniones y a compartir este suceso. De acuerdo a los numerosos comentarios, la mayoría estuvo de acuerdo en la ternura de esta pareja.

"¿Y si se bañó?", "Jaja no los bañen si no quieren, sólo cambios de ropa, para ellos es difícil, ya no controlan la temperatura", "Esos pleitos me dan ternura y risa, no sé porqué" y "Es como escuchar a mis abuelos", manifestaron a través de redes.