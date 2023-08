Una santandereana, Paula Montagut , se robó el corazón del influenciador alemán Dominic Wolf. Solo han pasado dos días desde que a través de sus redes sociales, el alemán confirmó su relación y cómo fue la oficialización de este nuevo compromiso. Los usuarios en redes sociales no han parado de felicitar a la feliz pareja. Sin embargo, parece que no todo es “color rosa”. La santandereana le hizo llegar un primer regalo a Dominic Wolf, pero al parecer no fue del todo bueno. La novia del influencer envió una fuerte advertencia.

¿Cómo se hicieron novios?

Todo ocurrió en medio de un viaje al Archipiélago de San Bernardo, que el alemán organizó como parte de una sorpresa para celabrar el cumpleaños de la santandereana. “Me levanté a las 5:00 a.m., salí al muelle del hotel y me puse creativo”, cuenta en el video en el que deja ver todos los detalles del viaje y del romántico momento.

¿Quién es la novia de Dominic?

Luego de que Dominic Fabian Wolf, el conocido youtuber alemán que reside en Colombia, anunciara con un romántico video que encontró el amor después de 30 años soltero, sus seguidores no dejaron de preguntar quién es la santandereana con la que inició una relación. Parece que el enigma terminó. Paula Montagut López, una abogada santandereana, sería la novia del youtuber.

En los comentarios de la publicación con la que Dominic hizo oficial su relación los usuarios no pararon de felicitar a la pareja y de preguntarse de quién se trata. Entre tanto, algunos de esos comentarios revelaron el nombre de la abogada, especialista en Derecho Constitucional de Uniciencia.

¿Quién es Dominic Wolf?

Dominic se ha convertido en una figura popular en redes sociales debido al profundo amor que dice sentir por Colombia. Él mismo ha dicho que se siente más en casa cuando está en Colombia que en su país natal, Alemania.

En 2016, sin tener idea de hablar español, llegó a territorio nacional, específicamente a Bucaramanga. “La gente siempre me pregunta cómo me ha ido con el choque cultural, pero digo que nunca lo he tenido. De hecho, tengo más choque cultural con Alemania, porque nunca me pude adaptar a la cultura de allá, pero acá me siento muy bien y cómodo. Obviamente son diferentes, pero me siento mucho más en casa en Colombia que en Alemania”, comentó en una entrevista otorgada al diario El Heraldo en diciembre del 2021.