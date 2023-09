Pero la diversidad de su hogar no se detiene allí. Cossio también comparte su espacio con una tarántula que le regalaron, una serpiente roja, varios patos, una cabra y otras especies. El influencer ha señalado que muchos de estos animales no pueden ser liberados en la naturaleza, ya que han crecido en cautiverio y no saben cómo sobrevivir fuera de su entorno protegido. Por lo tanto, se ha comprometido a proporcionarles una vida de comodidad y cuidado.

Pero en uno de sus más recientes videos, la novia de Cossio, Carolina Gómez, no dejó de sorprenderse ante la nueva mascota del influencer: una araña gigante.

El video recibió todo tipo de comentarios, incluso hasta de personas que querían darle sus animales. En uno de los comentarios se puede leer: “Yefer, tengo una iguana qué rescaté pero no puedo mantener, ya lleva conmigo más de 2 meses, me podría ayudar con ella por favor?” A lo que el influencer responde: “Bro, en Colombia no es legal tener iguanas, no te la podría recibir porque podría tener problemas con la ley”.