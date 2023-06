En la actualidad, es muy común que las personas que cuentan con dispositivo Android o iPhone tengan WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea que facilita la comunicación entre los usuarios.

Sin embargo, se debe tener presente que la plataforma desarrollada por Meta cuenta con políticas de uso que si no llegan a ser cumplidas a cabalidad, la aplicación puede cerrar la cuenta de forma definitiva o temporal.

Por ejemplo, una de las razones para cerrar la cuenta de WhatsApp son los mensajes spam, especialmente si tienen publicidad engañosa o representa un riesgo para terceros. El envío continuo de mensajes a números no agregados también es catalogado como spam.

Otro de los motivos para ser expulsado de WhatsApp es que el usuario se involucre con el envío de malwares o que realicen ataques de phishing. Cuando alguien compromete la seguridad de cualquier usuario de WhatsApp, es muy probable que la aplicación se dé cuenta y proceda a cerrar la cuenta de forma definitiva.

Ataques de phishing

Los mensajes phishing se hacen por empresas, bancos, call centers o tiendas que tienen como objetivo vulnerar los datos personas del usuario. En ese sentido, si se trata de un trámite, las personas deben fijarse que son los canales oficiales de la entidad o establecimiento. En caso de recibir este tipo de mensajes, la mejor opción es eliminarlos de forma inmediata.

as versiones no oficiales de la app, como WhatsApp Plus, pueden llevar al cierre total de la cuenta. Las razones se deben a la seguridad u preocupación de mantener la integridad de la marca. Existen casos en donde estas versiones no oficiales lograr exponer los datos de las personas. Sin embargo, es importante mencionar que la aplicación de mensajería instantánea puede aplicar un bloqueo temporal en la cuenta.

En caso de recibir varios reportes de usuarios, puede despertar una alarma en la aplicación, motivo por el cual el cierre de la cuenta.