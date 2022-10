$!Otro comentario de Iker Casillas que se vuelve viral

Iker Casillas a vuelto a ser causa de comentarios y críticas por sus publicaciones en redes sociales, el ex arquero del Real Madrid, después de protagonizar un polémico intercambio con su ex compañero de la selección de España Carles Puyol en el que escribió: “Espero que me respeten: soy gay”, volvió a ser blanco de críticas.

Siendo la madrugada en Europa, Casillas publicó a través de su cuenta de twitter: “Qué ganas de pegarme siete tiros en los testículos”. Rápidamente, esta publicación dió la vuelta al mundo y el tuit se hizo viral.

Generó más de 17.000 retuits, 6.000 tuits citados y más de 111.000 me gusta.

Lea aquí: ¿Mala racha? Encontraron 250 tumbas donde Piqué quería hacer un hotel

Sus seguidores siguen preguntándose cuál fue la razón de que el jugador hiciera esa publicación, pero hasta el momento Iker no se ha pronunciado al respecto.

Un usuario conectó su reacción con una muy similar que había tenido algunas horas antes Ibai Llanos. El famoso streamer quien publicó “Qué ganas de pegarme siete tiros en los cojones” poco tiempo después que el RB Leipzig se pusiera 2-0 antes de los 20 minutos de juego en el duelo en el que el conjunto de Alemania finalmente venció al Real Madrid por la jornada de la Champions League (3-2).

De esta manera, el portero campeón del mundo en Sudáfrica 2010 con La Roja utilizó casi el mismo vocabulario para mostrar su descontento con el arranque de partido que tuvieron los Merengues en territorio bávaro. Además de esos, Casillas hizo otras dos publicaciones en relación a la caída de su histórico equipo.