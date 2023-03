$!Penelope Robin lanza su más reciente sencillo “Animal”, una mezcla de pop-rock y género urbano

Después de un año de residencia en Colombia Penelope Robin, cantautora estadounidense de 15 años, lanza en nuestro país e Inglaterra su primer sencillo del 2023 llamado “Animal”, una canción que mezcla pop-rock y el género urbano por sus raíces latinas.

La artista nacida en Miami y quien actualmente vive en Bogotá, busca que su música no sea la misma que se escucha siempre, no solo por sus letras sino por la mezcla de sonidos y producción que tienen. Por esa razón, C-Rod, productor y compositor multi-platino nominado al Grammy, aliado de grandes artistas como Jennifer López, Rihanna, Lady Gaga y Paulina Rubio, entre otros, trabajó junto a su hija en “Animal”, canción producida en la capital colombiana.

Le interesa: Jessi Uribe y Yeison Jiménez llegan al #1 del género popular en Colombia y Ecuador con “Me tiré al alcohol”

Inspirada en sus propias experiencias para escribir el tema, Penelope menciona: “Animal es una canción que habla de cuando uno se encuentra en una relación con una persona tóxica como un novio/a, amigos, conocidos, familiares, y a pesar de que te dicen que esa persona no es buena para ti y tú tal vez en el fondo lo sabes, te encuentras atrapado como si estuvieras en la selva con un animal que te persigue. No importa cuánto intentes huir, la otra persona te sigue cazando y persiguiendo y no te deja escapar”.

Esta es la primera canción escrita por la artista con un estilo propio que la identifica, en el que se mezclan elementos de guitarras y baterías contundentes combinados con un toque pop único. Lo que demuestra un salto en su vida artística que inició desde los cinco años y que estuvo marcado por un estilo bubblegum pop.