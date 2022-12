Para que no le pase y quede como el ‘payaso’ de internet, hoy y el resto del año, y el que viene, y el siguiente, solo debe cumplir dos misiones: “no dar papaya” y dejar un poco la inocencia de lado para que no lo tomen por sorpresa.

Durante el año, muchos pudieron haber pasado por una situación parecida. Probablemente se sintieron identificados con el meme: “Así quedé”. Una frase que los internautas viralizaron para hablar precisamente de esas situaciones en las que creyeron que les estaban jugando una mala broma, o que les estaban contando algo que no podía ser cierto, y resultó que estaba muy cerca de la realidad.

Estefany, por ejemplo, una joven de 26 años, pensó que el Día de los Santos Inocentes se le había adelantado. Meses atrás escuchó el rumor de que habría un aumento de sueldo para ella y todos sus compañeros de oficina. Al poco tiempo se dio cuenta de que “me habían aumentado solo el trabajo. Y luego, me ascendieron a desempleada”. Todo parecía un chiste, incluso entre ellos se lo preguntaron, pero resultó ser una historia completamente real.

Las anécdotas más ‘inocentes’

Algunos internautas compartieron a través de diferentes redes sociales y plataformas, algunas de las situaciones más comunes que les ocurrieron este año.

“Así quedé después de pensar que Valería había ganado el Miss Perú”.

“Como cuando nos ‘pusimos la camiseta’ en el trabajo porque prometieron aumento de sueldo y solo nos subieron el trabajo y el estrés”.

“Yo después de ver como defendí a alguien que sí resultó ser lo que decían...”

“Yo después de ver que me levanté temprano para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, esperando que salieran Pikachu, Goku y Mario Bross”.

“Yo siendo el único... Pero el único que no sabía de los otros”.

“Como cuando pensamos que la pandemia no podría durar tanto y que no podían salir más variantes...”

“Una vez me alejé pensando que así me buscarían... Nunca me buscaron”.

“Como cuando me enteré de que era cierta la teoría de que Shakira descubrió la infidelidad de Pique porque cuando salía de viaje se gastaba la mermelada que a él no le gustaba”.

“Como cuando pensé que iba a regresar con mi ex y a la semana él ya tenía novia”.