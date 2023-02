También, en una primera impresión, se podría pensar que esta decisión se da por un salario que no se ajusta a las necesidades de los jóvenes y, aunque los expertos dicen que es así, lo cierto es que la generación Z están pensando en cambiar de trabajo por varias razones.

A primera vista, no parece muy lógico que los jóvenes cambien de trabajo al comenzar el año, pero según estudios recientes, muchos de ellos toman esta decisión en los meses de enero y febrero.

1. La rigidez. Catalina Landínez, business manager de Empleabilidad en Gi Group Colombia, señala que la rigidez con la que las compañías gestionan el manejo de vacaciones y permisos durante el mes de enero es una de las razones para renunciar. A su vez, son muchas las personas que al acabar o iniciar el año, se dan cuenta de que sus planes de vida no compaginan con su trabajo. De esta manera, las personas renuncian masivamente a causa del manejo de tiempos.

L as tres razones para renunciar

“Uno de los sectores que se ve más afectado por las renuncias es el industrial debido a que los objetivos y valores del empleador no siempre impactan a las personas con dedicación operativa y a esto se suma una base salarial básica. En consecuencia, muchas empresas prevén esta movilidad en el personal y tienen un plan contingente para proteger su operación”, asegura Landínez.

2. El mercado laboral se transformó. Según Landínez, los trabajadores de hoy buscan que su labor se asocie en mayor medida no solo con un salario esperado, sino con un propósito de vida y una posibilidad de trabajo flexible o híbrido.

3..No hay buena comunicación. Según el psicólogo Juan Felipe Camargo, muchas personas renuncian porque no existe una buena comunicación en la empresa, tanto con el jefe como con los compañeros de trabajo, con lo cual se genera un ambiente complejo. El experto explica que décadas atrás este no era un problema, pero actualmente lo es.