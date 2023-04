¿Por qué son exitosas las modelos colombianas en Europa?

“Cada modelo es un mundo diferente, no todas hacemos lo mismo, pero la lógica es cumplir unos requisitos básicos como tener disponibilidad de tiempo, buenas condiciones físicas, cuidarse la piel y el cabello. Como en todos los trabajos hay retos, en este caso estar en tacones tantas horas en una pasarela, o subir y bajar escaleras, pero eso se afronta y vale la pena”, dijo.

Luego, el mismo Valencia fue el que le ayudó a ingresar a la agencia XY en Colombia. En la actualidad, Posada no solamente hace parte de esta, sino que también su nombre figura en agencias internacionales en Inglaterra, Francia, Japón, Italia y España. Afuera goza de un buen reconocimiento: por estos días presenta varios casting en Milán.

En el caso de la antioqueña Jess sus inicios fueron una buena coincidencia de la vida. Hace unos tres años el diseñador Juan Camilo Valencia, en ese entonces estudiante diseño de modas, se le acercó en el Metro de Medellín y le propuso modelar para un trabajo de la universidad. No se conocían hasta ese momento.

¿Cuál es la magia?

Tanto Nazarit como Jess coincidieron en que es muy incierto saber cuál es la razón de fondo por la que estas firmas de moda europeas se deciden por las colombianas para que hagan parte de sus grupos de modelos. Sin embargo, sí destacaron que las características físicas y el estilo latino llama bastante la atención.

Belky Arizala es una de las top model de Colombia más reconocidas. Ya suma 20 años de experiencia. Dijo que lo que se está viendo no es un fenómeno reciente (sus inicios fueron en México), solo que en los últimos tiempos ha ganado visibilidad. ¿Será tal vez por el auge de las redes sociales? ¿O por el surgimiento de muchas más agencias?

“Siempre ha existido una exportación de talento desde Colombia, aquí hay un descubrimiento constante porque nace gente muy talentosa todo el tiempo”. Agregó que “la plurietnicidad gusta mucho” en el exterior. Esa mezcla de las razas, lo indígena, negro y mestizo es atractivo para los fotógrafos y diseñadores, más la contextura ósea: por lo general miden más de 1,70 de estatura. Ese es, precisamente, el sex appeal que cautiva.

El diseñador Juan Pablo Socarrás comentó que “la magia y el misticismo” de las mujeres latinas en general es lo que tanto atrae en Europa y hace que se esté viviendo “este boom”, algo similar a lo que ocurre en otros campos como el de la música y el entretenimiento. “Que sean mestizas de manera muy marcada las hace exóticas”.

La buena preparación es otro factor que las destaca ante las demás. Esa formación incluye clases de pasarela, asesorías de automaquillaje y fogueo periodístico, y que conocen muy bien sus cuerpos y sus rasgos, lo que les permite tener looks muy versátiles. “Si no se preparan, esto no es sostenible en el tiempo”, agregó Arizala.