El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora cada 25 de noviembre desde 1999, como una forma de denuncia frente a la violencia que sufren mujeres y niñas en todo el mundo. Y aunque hoy en día hay un mayor nivel de conciencia sobre lo que significa la violencia de género, aún hay un bajo nivel de conocimiento sobre lo que abarca e implica.

Es por ello por lo que desde Avon y la Fundación Avon para las Mujeres, de la mano con Quiddity se desarrolló una investigación para detectar los obstáculos, motivadores e inhibidores que se presentan al momento de iniciar, transitar o permanecer en la Ruta Crítica, que de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (2000), es la ruta que toman las mujeres para salir de su situación de violencia.

De acuerdo con los resultados de este estudio realizado entre agosto y septiembre de este año, más del 80% de las mujeres encuestadas afirmó haber atravesado alguna vez por una situación de violencia a lo largo de su vida. En Colombia se presenta una mayor distancia entre quienes identifican las implicaciones de la violencia de género (32%) y quienes la transitaron (83%).

Así mismo, en promedio de los 4 países, 3 de cada 10 mujeres vieron afectada su libertad económica, académica y/o profesional, siendo el 31% quienes manifestaron que no podían tomar decisiones sobre el manejo de su dinero o hacer uso de él; al 28% no se les permitió estudiar o trabajar en algún momento de su vida y el 30% de ellas no recibió la cuota alimentaria de sus hijos por parte de su expareja.

“Con estos resultados podemos identificar un patrón respecto a la violencia hacia las mujeres: uno de los tipos de violencia que más afecta y que poco se menciona es la violencia económica. Mantener una dependencia financiera o de protección por parte de la pareja puede intensificar y diversificar la violencia hacia las mujeres, en tanto no tienen capacidad de autosostenerse y por ende a sus hijos, quedan atrapadas en relaciones de abuso ”, expresó Maria Adelaida Saldarriaga, gerente general de Avon Colombia.

Así mismo, es importante señalar que la violencia psicológica también hace parte de la violencia de género. En el estudio se evidenció que más de la mitad de las mujeres vivió alguna vez una situación de violencia psicológica; el 60% recibió insultos, ofensas y malos tratos; el 57% manifestó que no tomaron en cuenta sus opiniones, ideas o sugerencias; y el 40% vivió situaciones de celos extremos por parte de sus parejas con justificaciones manipuladoras.

“La violencia psicológica es una de las más invisibilizadas o normalizadas en nuestra sociedad, no podemos permitir en la sociedad que, hechos como los celos, el control de la vestimenta que usemos o incluso el aislamiento de nuestras redes más cercanas sean algo naturalizado, eso también es violencia.”, menciona María Adelaida.