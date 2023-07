Productor de ‘Sound of Freedom’ film es amenazado de muerte

Eduardo Verástegui, actor, productor, excantante y activista político mexicano, se ha dedicado en los últimos años a dar mensajes sobre diversas problemáticas para hacer consciencia en las personas. En esta ocasión estrenó su más reciente filme ‘Sound of Freedom’, que retrata el oscuro mundo del tráfico infantil para la explotación sexual.

La película protagonizada por Jim Caviezel, se basa en un hecho real y narra la labor de Timothy Ballard, un agente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que rescató a un grupo de niños en Colombia explotados sexualmente. Tras un tiempo, el hombre abandona su trabajo y funda una ONG para salvar menores de edad de este negocio.

“Nos tardamos cinco años en hacerla y después tres años con la película terminada tratando de encontrar distribución, pero no encontrábamos que alguien se interesara en este tipo de temática. Nos decían que ‘bueno, esto no es para nosotros’, ‘esto no es negocio’, o ‘¿quién va a ir a ver una película sobre el tráfico de niños?’, puras negativas”, comentó Verástegui en una entrevista con Telemundo.

Asimismo, afirmó: “había mucha gente y sigue habiendo mucha gente que no quiere que esta verdad salga, que esta película salga. Esto es un problema global. Hay mucha gente involucrada en este crimen, en todos los sectores. Me han amenazado muchos veces, me han tratado de que parara el proyecto muchas veces, pero para mí esos son señales”.

“Es como el avión, despega cuando el viento viene en contra y cuando vienen los vientos en contra, yo siento que es una oportunidad para volar”, continuó. Asimismo comentó que no teme a mostrar la verdad, si esto sirve de ayuda a otras personas.

“¿Qué te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Morir? Todos vamos a morir tarde o temprano, solo es cuestión de tiempo, aquí la pregunta es ¿para qué moriste?, ¿a quién serviste? Entonces esta es una buena causa”, afirmó.

Por último, invitó a las personas a ver su película y que le cuenten al mundo lo que vieron en ella. Pues, esto puede ser un paso para que se acabe el tráfico de niños para la explotación sexual.