En general, en Colombia, desde diciembre los hospitales experimentan un aumento de casos en sus áreas de urgencias: “en las vacaciones, el volumen de las urgencias médicas se mantiene en comparación con el resto del año y hay patologías agudas críticas como los infartos, accidentes cerebrovasculares e ingresan pacientes con traumas por accidentes vehiculares, intoxicados y quemaduras. Eso no ocurre con frecuencia en otras épocas del año”, explica Ana María Quijano, jefe de Urgencias de la Clínica del Country y Clínica La Colina.

Para ellos nada es exceso y no existen los peligros: pasar horas en la piscina expuestos al sol, comer muchos dulces y “mecato”, además de hacer piruetas o travesuras, que pueden terminar en accidentes, hacen parte del día a día vacacional.

Para las quemaduras solares

También evite que los pequeños se expongan al sol por más de 20 minutos (también es una recomendación para un adulto, en esto no importa la edad), usar gafas, sombrero o gorra y camisetas de manga larga. Además, cargue siempre una botella con agua para que se hidraten constantemente y evitar una deshidratación que puede ocurrir cuando se expone al sol por períodos largos.

Lo primero que aconseja a los padres de familia es que los niños no se expongan de forma directa al sol sin ningún tipo de bloqueador solar y evitar que lo hagan entre las 10:00 de la mañana y 3:00 de la tarde, porque es en esta hora del día en la que los rayos UV son más agresivos. Si lo van a hacer, la aplicación de bloqueador solar debe ser cada 4 horas en un clima en condiciones habituales y si es un lugar donde hay calores intensos como en la playa, se debe retocar cada hora y media.

Otras quemaduras

Protéjalos en las piscinas y el mar

En los sitios vacacionales los niños quieren disfrutar de las piscinas, los ríos y mares y según la especialista Cárdenas, en estos escenarios pueden ocurrir otras emergencias como las caídas y ahogamiento.

No es para que se alarme y no disfrute del viaje, pero en las vacaciones siempre supervise a los más pequeños. Evite que corran sobre los bordes de las piscinas, que respeten las zonas de seguridad de los ríos y el mar, que entren al agua solo en compañía de un adulto que pueda socorrerlos si ocurre alguna emergencia, póngales flotadores si no saben nadar y esté pendiente de los salvavidas que estén en la zona por si sucede algo indeseado.