Que en este San Valentín no le toque el estafador de Tinder: recomendaciones para citas seguras

Hay que encontrar una aplicación confiable y segura

Hay que conocer a la persona en digital

No olvidar al violinista

Siempre es mejor un lugar público

Usar las herramientas de seguridad

No deja de ser una cita que hay que disfrutar

Las citas no son como una entrevista de trabajo, por lo que es bueno estar relajado y dispuesto a escuchar al otro. Ser honesto, autentico y mostrar la personalidad siempre será la mejor opción. Así que no hay que sentirse presionado para agradarle al otro, sin hacer nada que no se quiere o con lo que no se sienta totalmente cómodo.

“La tecnología es una gran herramienta, hasta para conseguir pareja; pero es muy importante saber que hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta para que los encuentros y citas sean cada vez más seguras y que la tecnología también nos ayuda a lograrlo, por lo que conseguir media naranja de manera segura es muy posible”, afirma David Gutiérrez, gerente senior de relaciones públicas de realme para Colombia y Perú.