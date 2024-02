$!¿Qué le depara el 16 de febrero de 2024, su signo zodiacal?

Es probable que una persona conocida te busque desesperadamente para que le animes en una situación complicada que vive. Eres muy bueno dando consejos y la gente confía en ti. Así que no niegues tu ayuda.

Quizá tengas problemas por injerencias de terceros en tu vida sentimental. Es probable que algunas personas de tu familia se estén inmiscuyendo en cosas que no les importan. No se lo permitas

Hoy presta mucha atención a tu economía. Es posible que hayas tenido gastos imprevistos que te hayan dejado sin un peso. Si no quieres pasar el resto del mes a dos velas, es mejor que reorganices tus cuentas.

Intenta suavizar un poco tu carácter, porque muchas de las cosas que a diario achacas a otros tienen su origen en tu malhumor. No culpes a los demás de las cosas negativas que te pasan y que te tienen cabizbajo.

VIRGO

Estás en un momento trascendental con la persona amada, aunque puede que necesites más atención por su parte o pasar más tiempo junto a ella. Aprovecha hoy los momentos de intimidad para decírselo.

LIBRA

Si alguien te tira los perros, déjate querer e investiga un poco a dónde te puede llevar todo esto en el futuro. No desperdicies esta oportunidad sólo porque crees que este amor no te ofrece garantías. ¡Te sorprenderá!

ESCORPIÓN

Si has roto tu relación hace poco y todavía sientes cosas por esa persona, no tengas prisa en intentar una nueva relación. Espera pacientemente a que tus sentimientos cambien. Es un período de duelo que no puedes evitar.

SAGITARIO

Tienes gran fuerza interior y una personalidad brillante. Reúnes todos los requisitos para triunfar, sólo hace falta que te lo propongas. Hoy podrás convencerte de ello porque tu intervención será clave para la resolución de un conflicto.

CAPRICORNIO

Cuando actúas por impulso, tienes muchas probabilidades de equivocarte en la vida. Tendrías que empezar a pensar hoy mismo en las consecuencias que tienen los actos que aún no has reflexionado.

PISCIS

Quizá te enteres de que tu empresa no atraviesa su mejor momento económico. Tal vez todo sea fruto de un rumor sin fundamento, pero por si las moscas tantea otras posibilidades de contar con un nuevo empleo.