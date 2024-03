$!¿Qué le depara el 16 de marzo de 2024, su signo zodiacal?

Estás muy preocupado por tu situación financiera. Has tenido gastos imprevistos y quizá tu puesto de trabajo, como le pasa a otra gente, está pendiendo de un hilo.

Hoy estás más relajado y en cierto modo feliz, aunque si no tienes pareja puede que eches de menos tener a tu lado a esa persona en la que quieres volcar todo tu cariño.

El amor podría ser la causa de una decepción. Estás muy sensible y cualquier contratiempo te está afectando. Tienes que esforzarte en ser más positivo, en ver el vaso medio lleno aunque las circunstancias sean adversas.

Es un buen momento para crear hábitos sanos, para empezar a cuidarte a diario. Aléjate por unos días de las cervezas y golosinas, no cedas a la tentación que te está pasando factura en la báscula.

Eres afortunado e el amor, tienes a alguien a tu lado que te quiere e intenta comprenderte, pero también esa persona tiene un límite de aguante. Piénsalo bien hoy y lo verás clarísimo. No te compliques tu vida ni la de quien está a tu lado.

VIRGO

Hablar con tu gente te traerá muchas cosas positivas, hasta alguna idea o una propuesta que en el futuro tendrá importancia en tu vida laboral. Hoy es un día idóneo para disfrutar de la familia.

LIBRA

A través de una charla telefónica con algún pariente o con un amigo puede llegarte una gran oportunidad. No te cierres a lo nuevo, aunque te resulte al principio desconocido.

ESCORPIÓN

Si aún no has terminado de organizarte con tus cosas, hoy tienes que poner punto final a esta tarea. No te culpes por estar un poco holgazán, pero sacúdete la pereza; te conviene tener todo en orden.

SAGITARIO

Tu pareja sigue enamorada como el primer día, aunque a veces tú lo dudes. Es posible que hoy tengas una sorpresa económica, quizá te devuelvan un dinero que prestaste hace tiempo o ganes un premio.

CAPRICORNIO

Reconoce que eres demasiado exigente y no toleras que las personas que más quieres tengan fallos. Pero nadie es perfecto y tú tampoco, así que deberías ser más comprensivo.

ACUARIO

Un amigo, con buena intención, te llamará para hablar, pero amenos que quieras conversar con él por otros motivos, no le sigas el rollo. Te sacará cuestiones del pasado, las cuales quieres olvidar.