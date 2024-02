$!¿Qué le depara el 18 de febrero de 2024, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo del 18 de febrero. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

ACUARIO

Revisa bien a quien le brindas ayuda. Mucho trabajo y sentirás que no tienes la recompensa por tu esfuerzo, pero no te preocupes que tendrás la recompensa en el futuro. Te llegará un triunfo esperado en un negocio o trabajo. Estarás solucionando problemas de trabajo. Es momento de revisar tus ojos con el optómetra.

ARIES

Es momento de proyectarte hacia el futuro, se abre una opción y te da miedo tomar decisiones que relacionen el exterior por miedo a que no te cumplan con lo prometido, mira hasta dónde son miedos infundados. Celebración por triunfo de trabajo, apoyo de parte de una mujer para toma de decisiones. Noticia familiar positiva sobre hijos o sobrinos. Dolor huesos.

TAURO

Se va a deshacer un compromiso emocional ya sea por terminación de una relación amorosa o un compromiso con el que ya no estas cómodo o no puedes cumplir lo prometido. Terminaras ciclos triste pero necesarios para seguir avanzando en tu parte emocional. Saca tu fuerza espiritual y asume los nuevos retos. Entra un dinero que estabas esperando.

GÉMINIS

No permitas que los pensamientos negativos obstruyan tu mente, energía y camino, no hay nada externo que te bloquee, es solo tu pensamiento el que lo hace. Medita, estarás con dolor de cabeza querer solucionar situaciones que incluso no están en tus manos. Recibirás dinero por algo que hiciste meses atrás.

CÁNCER

Mucho movimiento de dinero esta semana, sale para una inversión o un viaje que tenías proyectado con anterioridad y dinero que entra por trabajo un triunfo con noticia positiva. A pesar de los problemas familiares es momento de pensar en ti y no permitir que los problemas de la familia afecten tu energía si es necesario, toma distancia.

LEO

Estarás en una reunión familiar para hablar de como cumplir un sueño en común, viaje, compra de vivienda. Organiza tu cabeza y define cual de todos tus proyectos requiere tu atención y céntrate en un proyecto a la vez, de lo contrario no podrás llevar a cabo nada de lo que quieres. Una persona te dará una sorpresa con mucho amor.