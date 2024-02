$!¿Qué le depara el 19 de febrero de 2024, su signo zodiacal?

Combo de fotografías de archivo que muestra a, arriba desde la izquierda, Bernard Sumner de la banda New Order; los integrantes de The Rolling Stones Ronnie Wood, Mick Jagger, y Keith Richards. Abajo, en el mismo orden: David Bowie, Robert Smith, de The Cure; Damon Albarn y Graham Coxon, de The Blur, y Many Moure, Guillermo Piccolini y Pablo Carbonell, de Toreros Muertos. EFE / VANGUARDIA