$!¿Qué le depara el 28 de febrero de 2024, su signo zodiacal?

Aparecerá alguien de tu pasado que no te hizo nada bien. No permitas que te desestabilice ni dañe tu día. Reafirmar en tu cabeza las razones por las que no está en tu vida.

Los reconocimientos que has tenido estos días te seguirán impulsando a creer más en ti. No desistas de esas ideas que a veces parecen locas, si las impulsas podrás sacar grandes frutos.

Cupido te ha flechado. Empezaste a salir con una persona y las cosas pintan bastante bien, cuando están juntos te sientes realizado y piensas que no es real. Confía en lo que estás sintiendo y no te bases en experiencias del pasado.

VIRGO

Sal de tu zona de confort, realizar las mismas actividades te están llevando a una monotonía perversa, pues te sientes triste y desanimado. Cuando des ese paso verás cómo todo cambia a tu alrededor.

LIBRA

Replantea si en realidad quieres seguir en el lugar que estás. Se aproxima una excelente oportunidad laboral que reducirá tu estrés, agotamiento y preocupación emocional.

ESCORPIÓN

El tema familiar será el protagonista el día de hoy. Tendrás algún inconveniente con alguno de tus seres queridos, pero no te preocupes, todo se podrá solucionar.

SAGITARIO

Libérate del estrés, aprovecha a diario tus ratos libres. Practica ejercicio, baila o canta, realiza actividades que te llenen y también acostúmbrate a acostarte temprano para recargar energías.

CAPRICORNIO

Has estado muy ocupado con temas laborales, saca más tiempo para tu hogar, tus padres y amigos. El dinero es bueno disfrutarlo siempre y cuando tengas con quién compartirlo.

ACUARIO

No te has sentido cómodo contigo mismo, de repente te sientes afectado por los comentarios de los demás y sientes que no eres lo suficientemente bueno. No prestes atención a ello, cree más en ti.