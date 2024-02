$!¿Qué le depara hoy, 1 de febrero de 2024, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 1 de febrero. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

ACUARIO

Eres una persona admirada y tienes muy buena entrada con la gente. Sin embargo, algunas personas acaban distanciándote de ti al cabo de un tiempo. Lo que sucede es que todos aspiran a acaparar tu atención, tu amistad o incluso pretenden tu amor.

ARIES

Podría llegarte hoy una propuesta laboral interesante, aunque quizá no cumpla con todos los requisitos que tú desearías. Utiliza tus dotes de negociación. Estás en posición de hacerlo.

TAURO

Si tu pareja está atravesando hoy momentos de estrés y tensión, ayúdale a relajarse. No tengas en cuenta si no está cariñoso atento, no es él, es por la posición de los astros.

GÉMINIS

Deja pasar el día con la ayuda de alguna infusión relajante o un baño de espuma, te ayudará a mantener la calma. Has cosas que te quiten ese mal humor que te invade hoy. Ya mañana estará mejor.

CÁNCER

Ten cuidado con la gente de tu entorno y tu familia, las personas con quien te relacionas a diario porque podrías pasarte con ellas sin darte cuenta de que has herido su sensibilidad.

LEO

Aunque eres una persona muy sociable, cuando te muestras sensible puedes resultar insoportable. No te conviene decir lo primero que se te ocurra, porque hoy no serás objetivo.