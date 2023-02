Algún asunto del pasado te va a generar beneficios. No es un tema económico, puede ser social o incluso de pareja, aunque también puede ser que alguien que quiera hacerte una oferta laboral.

Oportunidades no te van a faltar hoy, o sea que ponte las pilas y deja tus miedos atrás porque se te abren caminos en todos los terrenos. Empieza a explorar en lo desconocido.

Te sientes demasiado solo, incluso cuando estás rodeado de amigos tienes esta sensación soledad que te invade como una ola fría. Tal vez estas amistades no sean más que conocidos.

CAPRICORNIO

Hay alguien que te debe un dinero. Es momento de pedirlo con amabilidad, pero dejando muy claro que necesitas recuperarlo. Insiste a diario si es preciso, pues lo necesitarás.

TAURO

Puede que te sientas decepcionado por una persona que se relaciona contigo en el ámbito laboral, en la que tenías mucha confianza, pero ahora crees que te ha traicionado.

CÁNCER

A partir de hoy tú estarás mucho más receptivo a las relaciones personales y llegará nueva gente a tu vida. Estás en un buen momento para iniciar una relación de largo recorrido.

VIRGO

Te funcionan bien las cosas en el terreno económico porque sabes detectar los negocios, los trabajos buenos, las ocasiones de ganar dinero y esto tiene que ver con tu pasado y con tu presente.

ESCORPIÓN

Hoy podrías recibir una burla por parte de un ser muy querido por ti. No lo tengas en cuenta, sólo quiere que seas más realista y que no te amargues la vida por cuestiones que no lo merecen.

PISCIS

Hoy vas a sentir que tu energía aumenta. Puedes encontrarte con una propuesta sobre la mesa de esas que son irrenunciables, aunque significan algunos pequeños sacrificios.