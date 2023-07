Conozca aquí su horóscopo de hoy, 10 de julio. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

CÁNCER

Tienes que esforzarte hoy en aumentar tu autoestima y la confianza en ti mismo porque con esta actitud te estás perjudicando a diario. Si no tienes un buen concepto de ti mismo sin darte cuenta alejas a tus posibles pretendientes.

LEO

Si te preocupa no encontrar ese amor que estás echando de menos, tal vez es por tu actitud. A diario vives recordando a alguien que pasó por tu vida. Has de cerrar ya este capítulo y olvidarlo.

VIRGO

Debes ser un poco más cauteloso a la hora de elegir amistades. Si tienes dudas, acláralas cuanto antes y ve de frente. No optes por desaparecer sin dar explicaciones, eso no da buenos resultados.

LIBRA

Si te sientes bien y estable en tu vida de pareja, es el momento de planificar tus pasos a futuro. Y si tienes dudas acerca de la persona que está a tu lado, hoy analiza los pros y los contras de seguir con esta relación.

ESCORPIÓN

Hoy muestra tu gratitud a aquellas personas que se han interesado por tus asuntos o que te han echado una mano sin pedir nada a cambio. Compartir con tu gente te llenará hoy de satisfacción.

SAGITARIO

Alguien de tu pasado reaparecerá en tu entorno, pero si no fue bueno para ti ni le abras la puerta. Probablemente no ha cambiado su forma de ser y todo sería igual que antes. No caigas en los mismos errores.