¿Qué le depara hoy, 11 de agosto, su signo zodiacal?

Conozca aquí su horóscopo de hoy, 11 de agosto. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

LEO

Estás acostumbrado a que te valoren mucho en el ámbito laboral, pero hoy pueden venir las cosas por el lado contrario. El exceso de confianza en tu capacidad pudo haber hecho que te equivocaras. Admítelo de entrada sin buscar excusas ni justificaciones.

ARIES

Aunque necesitas que alguien te preste atención y apoyo, hoy te va a tocar hacerlo tú, porque quizá te encuentres en alguna circunstancia que te obligue a echar una mano a otras personas. Esto te hará ver que la vida no es fácil para nadie.

TAURO

Hay alguien que ha mostrado gran interés en ti. Dale una oportunidad de conocerse mejor. Es posible no surgirá entre ustedes una historia de amor, pero sí que puede convertirse en una sólida amistad que perdurará por mucho tiempo.

GÉMINIS

Recordarás de repente una vieja deuda que no has cobrado. Reclámala porque no van a poner inconvenientes en pagarte. También en la familia podrás dar la solución a un problema que te venía afectando.

CÁNCER

Si estás en una relación de pareja, hoy explora nuevas opciones en la intimidad. Mantén la llama encendida a diario. Y si estás solo, atrévete a conocer gente nueva sin el propósito concreto de llegar a algo más. Te irá muy bien.

VIRGO

En el trabajo, si alguien que está por encima de ti te presiona demasiado, recuerda que la vida da muchas vueltas y puede llegar un día que seas tú quien esté por encima suyo. Has las cosas bien y a conciencia, esfuérzate y aprende cosas nuevas.