Conozca aquí su horóscopo de hoy, 11 de junio. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

GÉMINIS

Debes tener cuidado con quien te asocias para los negocios y las inversiones, podrás tener esta semana algún inconveniente en cuanto a dineros por ganancias en negocios con un socio o compañero, separa la amistad del trabajo para que las cosas se solucionen de la mejor manera. Vendrán buenos dividendos y recibirás las recompensas a trabajos pasados.

CÁNCER

Estarás en una etapa un poco tranquila en la parte económica que te permitirán tener previsiones para los futuros meses que serán imprevisibles. Tienes en tus manos la organización para que puedas cubrir tus necesidades básicas sin problema. La energía fluye a tu favor y no tendrás problemas porque preocuparte por ahora. En la salud podrías tener algunos problemas de riñones.

LEO

Semana de mucho trabajo LEO, has dejado muchas cosas pendientes y es momento de ponerte manos a la obra, finalizar procesos que dejaste a medias. Trabaja el autocontrol, pues tendrás días que quieres arrancarte las vestiduras por lo mucho de tienes que hacer, debes organizarte y has un mapa de actividades para cubrirlas todas. Llegará un evento que te hará recordar una situación pasada que no has querido dejar atrás, y esto es para que la sueltes y la dejes ir.

VIRGO

Semana de muchos aprendizajes, entenderás el por que de las cosas que te han pasado y podrán así tener un nuevo comienzo, suelta el rencor y el resentimiento por situaciones dolorosas del pasado de las que no has tenido el control, entiéndelas como aprendizaje y perdona para que tu corazón pueda renovarse en amor. Semana para sembrar lo que desees cosechar en el futuro, buen momento ara cambios laborales o de oficio o iniciar un nuevo camino de vida o plan.

LIBRA

Semana con altibajos emocionales que te tendrán irascible y siempre a la defensiva con las personas, recuerda que lo que alguien te haya hecho en el pasado no tiene que ver con las personas de tu presente, no permitas descargarte con tus seres queridos por situaciones que no tienen nada que ver. Enfócate en leer un libro, ver un documental o distrae tu mente para no caer en la desesperación, pues tendrás algunos ataques de palabra que te sacaran de tus casillas y te desenfocarán de lo realmente importante y es lo que estas construyendo en trabajo y empeño.

ESCORPIÓN

Viene una semana de sentarse a planear bien sobre lo que realmente deseas este año, tienes cambios de planes de la noche a la mañana y eso hace que el flujo de energía no se enfoque bien hacia tus propósitos. Posiblemente la salida este en un viaje, allí podrás ver la cosas mas claras, tienes el potencial de renacer o iniciar cada vez que quieras, no te rindas.