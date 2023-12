$!¿Qué le depara hoy, 12 de diciembre de 2023, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 12 de diciembre. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

LEO

Tu actitud de estos días no ha jugado precisamente a tu favor y podrían complicarse las cosas. Pon los cinco sentidos en lo que tienes entre manos porque podrías cometer un error que tendría repercusiones negativas.

ARIES

No te dejes influenciar por personas que están cerca de ti y que te aconsejan con la mejor intención. Nadie mejor que tú puede saber lo que te conviene. Recupera la confianza en ti mismo, no tengas más dudas.

TAURO

Estarás indeciso porque te invitarán a un encuentro social al que no tienes ningunas ganas de asistir porque prefieres descansar o ir a otra parte. Di que no tranquilamente y no te supedites a los deseos de los demás.

GÉMINIS

Si estás conociendo a alguien pero todavía no tienes mucha confianza, no le presiones. Hoy procura dominar ese impulso que te hace llamarle a todas horas o enviarle mensajes a diario. No te precipites o puedes fastidiarle.

CÁNCER

Relájate y dedícate a pasarla bien con tu pareja o tus amigos. Pónle chispa a tu relación, no dejes que se vaya apagando, sólo es cuestión de ponerle un poquito de imaginación y de procurar no caer en la rutina.

VIRGO

Tendrás la oportunidad de cambiar tu futuro. Esa idea que tenías en la cabeza hace tiempo, puedes empezar a ponerla en práctica. Actúa y no dejes que la oportunidad pase de nuevo de largo ante ti, como has hecho en otras ocasiones.