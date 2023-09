Conozca aquí su horóscopo de hoy, 12 de septiembre. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

VIRGO

Si te dedicas a las ventas o tienes algún negocio, hoy te espera un día genial, tanto en las ventas, como en el material que puedas comprar, o en los tratos que cierres. Incluso, quizá te llegue un cliente importante que haga un gasto elevado.

ARIES

Hoy se podría contactar contigo una persona que se relacionó contigo en el pasado y que te ha llamado para proponerte una salida. No se trata de reanudar la relación, simplemente se ha acordado de ti y quiere saber cómo estás. No seas antipático y atiéndele.

TAURO

Es buen momento para explorar por internet temas de tu interés y apuntarte a un curso virtual o cualquier otra actividad que te permita descubrir nuevas facetas de tu profesión y actualizarte. Te dará unos puntos extra en tu trabajo.

GÉMINIS

En el ámbito sentimental, si en estos momentos estás soltero y tienes un ideal fijado en tu mente, esa persona podría estar muy cerca y quizá coincidas con ella hoy mismo. Prepárate para amar de nuevo.

CÁNCER

Te estás centrando demasiado en tus deseos y tus opiniones. Deberías bajarte del podio y prestar oídos a lo que te dice una persona experta que tiene un trabajo muy similar al tuyo. Si aprecias sus consejos progresarás bastante.

LEO

Buen día para organizar el presupuesto y para que te des cuenta de que te conviene no despilfarrar y ahorrar un poco más. Te has propuesto un objetivo y podrías alcanzarlo antes de lo que piensas si no miraras hacia el lado equivocado.