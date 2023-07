Conozca aquí su horóscopo de hoy, 13 de julio. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

CÁNCER

El amor hoy necesita que demuestres tus sentimientos. Un poquitín de atrevimiento y de locura a diario tampoco vendría mal en tu relación, que desde hace un tiempo está algo apagada. Busca la chispa que encienda la pasión.

ARIES

Si hoy estás sintiendo la necesidad de tomar de una vez por todas una decisión sobre tu futuro, recuerda que esto requiere de tiempo y que es algo que has de pensar muy bien antes de emprender el camino.

TAURO

Tendrás ocasión de demostrar que eres una persona honesta y fiel a tus principios, aunque probablemente para ello tengas alguna discusión o un enfrentamiento. Se te valorará por este gesto más de lo que te imaginas.

GÉMINIS

Todo te funcionaría mejor si no fuera porque estás perdiendo confianza en ti mismo. Estás dudando de tu talento y tu capacidad. Para que las cosas funcionen como deseas, debes confiar en tus habilidades.

LEO

En el amor, estás ahora en un momento estable, pero si quieres que esta persona que tienes al lado y que te hace feliz no se aleje, establece prioridades. Los temas emocionales deben estar por delante de los materiales.

VIRGO

Muéstrate fuerte y seguro. Si estás en una encrucijada y no sabes qué camino tomar, no te sientas débil o poco capacitado para elegir. Es normal si no tienes experiencia en tomar este tipo de decisiones.