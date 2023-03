$!¿Qué le depara hoy, 13 de marzo, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 13 de marzo. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

PISCIS

Pilas con esos pensamientos negativos recurrentes y que no te ayudan en nada a recibir de forma positiva todas las bendiciones que te da la vida. Recuerda que el cerebro se modifica y termina actuando de la manera como tú lo entrenaste.

ARIES

Procura llevar la vida con calma, no te anticipes a las cosas y disfruta el día a día como llegue, sin preocuparte tanto por el futuro. No es necesario sufrir por algo que no ha pasado y que no sabes si pasará.

TAURO

No permitas que tu temperamento dañe la armonía en tu entorno laboral. Para bajarle a la carga de estrés nada mejor que la actividad física, pues de esta forma liberarás endorfinas y te sentirás mejor anímicamente.

GÉMINIS

En la vida no puedes tener todo lo que quieres con solo abrir la boca. Debes aprender a trabajar y luchar a diario por cada meta que tengas trazada, ya que de lo contrario no valorarás lo que tienes. Agradece.

CÁNCER

Aprende a potenciar cada uno de tus talentos, sobre todo por estos tiempos de cambios. Si te resistes a modificar lo que venías haciendo en el pasado, no dudes en que te quedarás estancado y sin dinero. Atrévete a hacer algo diferente.

LEO

No tienes por qué soportar el irrespeto ni el maltrato de nadie. Está bien que no te sulfures, pero no te dejes pisotear y hazte valer como la persona valiosa que eres. Entiende que tienes un brillo inmenso.