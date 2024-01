$!¿Qué le depara hoy, 14 de enero de 2024, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 14 de enero. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

CAPRICORNIO

Rompe las cadenas que te atan a tu pasado, estas en una guerra interna porque te cuesta soltar y avanzar, si no sueltas no tendrás las dos manos libres para tomar lo que la vida tiene para ti. Viaje al exterior con ayuda de personas que te abrirán los ojos hacia soluciones a tus conflictos internos. Se te abren posibilidades en el exterior de tu ciudad, ya sea otra ciudad o en otro país.

ARIES

La tenacidad con la que has recibido las enseñanzas de tus experiencias, hace que salgas adelante con los obstáculos que se te presentan. Hallarás la solución a un atolladero en el que te encontrabas por una situación de tu pasado y podrás avanzar en toma de decisiones importantes para tu futuro. Revisión de los senos para las mujeres es importante.

TAURO

Se avecinan algunos problemas, finalizarás o cerrarás ciclos de relaciones que no son convenientes. Recibirás una noticia sobre una traición de alguien cercano. Debes sacar esa fuerza espiritual que tienes para no permitir que esos altibajos emocionales bloqueen todos los aspectos de tu vida, pues tendrás tentación de aislarte, pero esa no es la solución.

GÉMINIS

Se te presentarán situaciones que parecen casualidades y que desencadenan abrir los ojos sobre intenciones de algunas personas. Esto te hará pasar de la desesperación, el aislamiento, el orgullo y finalmente el descubrimiento que debes cambiar tú actitud frente a ellos. Estarán planificando y organizando tus finanzas para un proyecto o viaje pendiente.

CÁNCER

Semana con algunas angustias por unos documentos que has tenido pendiente y no han salido las cosas como esperabas, pero tranquilo que se abrirán caminos y saldrán las cosas a tu favor. Entrada de dinero por testamento o herencia o familia y estarás tomando decisión de invertir en un negocio o estarás en pensamiento de compra o venta de inmueble. Dolores de cabeza y migrañas.

LEO

Semana de cambios emocionales, te encontrarás a una persona del pasado por la que guardabas sentimientos de rencor o resentimiento por situaciones que te afectaron mucho, y estarás en la indecisión de aceptarla en tu vida o no. Se abren caminos a cambios de trabajo o actividad económica, acepta los cambios con agradecimiento.