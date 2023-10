Si te sientes inseguro, no es un buen momento para decidir nada importante. Si se te ha pasado por la cabeza darle un giro radical a tu vida, es mejor que esperes un poco a que la situación se estabilice.

Si te proponen participar en un negocio o te ofrecen un trabajo, antes de aceptar lee muy bien la letra pequeña, no porque vayan a engañarte sino porque podría haber un error en la cláusula.

Te puede llegar la respuesta a una duda que te planteaste hace tiempo. Has lo que te dicta tu voz interior. Si estás saliendo con alguien, puedes darte cuenta que no congenias tanto como pensabas al principio.

VIRGO

En el amor, si sabes que hay alguien pendiente de ti a diario, pero que no se atreve a abordarte, no dejes pasar el día de hoy sin proponerle tú un encuentro. No esperes que sea quien se decida a dar el primer paso.

ESCORPIÓN

Si hoy se te presenta alguna complicación en el terreno laboral, podrás superarla si actúas serena y sensatamente. Nada de echarse las manos a la cabeza o de dejarte dominar por los nervios.

SAGITARIO

Si has salido hace poco de una relación conflictiva, no hagas caso a un mensaje de esa persona que te podría llegar hoy. Conserva la libertad que tienes en este momento y disfruta de ella.

CAPRICORNIO

Estás en un buen momento profesional. Tienes talento para el trabajo que desarrollas y eres consciente de ello, pero deberías actualizarte un poco, en especial en lo que se refiere a las nuevas tecnologías.

ACUARIO

Estás en un momento muy creativo de tu vida, por eso si hoy se te ocurre una idea novedosa, no la descartes creyendo que es una fantasía. Analiza las posibilidades que tienes y ponte manos a la obra.

PISCIS

Una persona de tu círculo de amistades te está enviando mensajes e intenta hablar contigo a diario. Por muy cansado que estés y por mucho palo que te dé, responde a sus llamadas.