ARIES

Hoy no es el momento de pensar en grandes cambios ni de hacer muchos planes de futuro. Mejor déjalo para otra ocasión y ahora dedica el día a descansar, que no significa tumbarte en la cama o el sofá y no quitarte el pijama en todo el día.

PISCIS

Si has decidido pasar fuera este fin de semana, antes de salir de casa asegúrate de que dejes todo en orden, cierra los grifos y desconecta los aparatos eléctricos. Corres el riesgo de sufrir complicaciones domésticas.

TAURO

Tienes el fin de semana para pensar en un proyecto que te ofrecieron y que habías descartado. Posiblemente te has dado cuenta de que podría resultar muy positivo para ti. Reflexiona y no te dejes influenciar por otros.

GÉMINIS

Tú eres como el ave Fénix, renaces siempre de tus cenizas y esto deberías tenerlo siempre presente. Por eso mismo, no temas en mostrar tus verdaderos sentimientos a quien hoy ocupa tu corazón.

CÁNCER

En el terreno sentimental, hoy puedes tener un encuentro con una persona que estuvo vinculada a ti durante mucho tiempo. Es probable que te pida una segunda oportunidad. Aunque no sea lo más frecuente, algunas veces funciona.

Si eres de los Leo que en el amor está pensando en tirar la toalla, no lo hagas. Todas las relaciones tienen sus momentos difíciles y la gracia está en superarlos. Asume este reto con total madurez.